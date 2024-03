Alla Tenuta Scompiglio “Nico cerca un amico“ con il Baule volante

Domani alle 16.30, nella Tenuta Dello Scompiglio di Vorno Il Baule volante presenta “Nico cerca un amico“, spettacolo di teatro ragazzi diretto da Andrea Lugli, in scena con Liliana Letterese. Tratto da un poetico racconto di Matthias Hoppe, Nico cerca un amico è una riflessione sull’amicizia e sulla diversità, proposta in un linguaggio semplice e poetico. Lo spettacolo racconta la storia di Nico, un topolino felice con una bella casa e molti interessi. Il piccolo protagonista scopre di desiderare un nuovo amico, un amico diverso da lui. Inizia così una ricerca che lo porterà a uscire di casa e a incontrare tanti animali, tutti diversi: alcuni grandi, altri piccolissimi. Alcuni anche pericolosi. A tutti, Nico offrirà la sua amicizia, riscontrando quanto sia difficile trovare un amico realmente diverso. Teatro d’attore e pupazzi animati a vista. Età consigliata: dai 3 anni e per tutti. Biglietti adulti: euro 7 euro, | bambini 3-12 anni e over 65: euro 5. Prenotazione obbligatoria (www.delloscompiglio.org).