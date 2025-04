Alla Società dei Lettori oggi arriva la scrittrice Sandra Petrignani

Alla Società dei Lettori oggi arriva Sandra Petrignani. La scrittrice e giornalista, in lizza per l’assegnazione del Premio dei Lettori Lucca-Roma 2025, incontrerà soci e pubblico alle 18 a Villa Rossi (via di Villa Altieri 1672, Gattaiola) parlando del suo ultimo “Autobiografia dei miei cani” (Feltrinelli Gramma).

Prosegue così la 38sima edizione del Premio dei Lettori Lucca-Roma conferito a partire dal 1988 dalla Società Lucchese dei Lettori, con il sostegno della Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca.

A introdurre autrice e autobiografia è Maria Pia Frigerio, membro della Società dei Lettori, collaboratrice delle pagine culturali del quotidiano Avvenire, già marionettista nel Teatro Stabile dei Lupi di Torino, ha pubblicato cinque racconti per Camorak Sogni nella raccolta dal titolo “L’odore della muffa” (2008), ha collaborato con le sezioni didattiche degli Uffizi e di Palazzo Mansi e per quattro anni ha narrato fiabe per il Ciscu a Lucca, città dove vive.

Il romanzo. Ogni autobiografia porta con sé una dose di coraggio. Ma raccontarsi attraverso i cani che hanno accompagnato un’esistenza aggiunge una “tenerezza del cuore al fascino di qualsiasi vita”, come avrebbe detto Jane Austen. Sandra Petrignani è scrittrice che viaggia da sempre su un crinale modernissimo; in quella terra di mezzo tra romanzo e biografia, tra racconto di quello che è stato e narrazione di vite eccellenti. Ora Petrignani parla di sé con la tenerezza del cuore che viene dai suoi cani, dai tanti che hanno fatto da contrappunto silenzioso alle sue storie di vita. E attraverso loro rievoca amori e compagni di strada di un’epoca perduta come lo sono tutte le epoche. Sandra Petrignani, giornalista e scrittrice, ha lavorato al quotidiano “Il Messaggero” e poi al settimanale “Panorama”. Tra i suoi numerosi libri anche “Navigazioni di Circe”.