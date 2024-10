Alla scoperta delle carte pucciniane

Secondo incontro della stagione autunnale del VII Ciclo “Pittura che suona” oggi alle 16 al Puccini Museum in piazza Cittadella nella saletta della biglietteria. L’incontro tenuto da Simonetta Bigongiari vuole presentare il nuovo archivio on line. Questo nuovo prezioso strumento è stato presentato alla città nel luglio scorso. Le Carte della Fondazione Giacomo Puccini sono un corpus composto da oltre 1000 documenti tra lettere e musiche autografe di Giacomo Puccini, fotografie originali, abbozzi musicali, spartiti e partiture manoscritte o a stampa, libretti e altre tipologie di materiali relativi all’opera e alla vita del compositore lucchese. La direttrice del Museo ci porterà a scoprire questo immenso patrimonio che essendo stato digitalizzato ci offre una grande risorsa fruibile da tutti. Saranno date notizie storiche rispetto a come si è costituito e chiavi per navigare nei vari fondi I fondi sono suddivisi in due sezioni principali: Archivi e Collezioni. Sono ripartiti secondo le diverse tipologie di unità documentarie: Carteggio (lettere, biglietti, cartoline, ecc.) Documenti (musica, libretti, testi letterari, documenti personali, contabili, ecc.) Documenti fotografici e iconografici (fotografie, caricature, disegni, ecc.)

La prenotazione è obbligatoria perché i posti sono limitati! Chi è interessato scriva a: [email protected]