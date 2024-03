Alla Cremeria Opera oggi si scatena la caccia all’uovo (o al luogo?)

Cremeria Opera con il suo titolare Mirko Tognetti (nella foto) organizza la egg hunt ovvero la caccia all’uovo, ma in realtà sarà la caccia alla loro nuova location. Appuntamento oggi alle 19 presso al punto vendita di S.Anna in viale Luporini 951, per partecipare alla “Caccia al posto”. Questa simpatica iniziativa nasce da un’idea del team di Cremeria Opera, per far scoprire in anteprima la nuova location che inaugurerà molto presto. I partecipanti dovranno risolvere diversi enigmi per scoprire le tre tappe in diverse location della periferia e della città, con l’arrivo al nuovo punto vendita. Attraverso enigmi e indizzi i partecipanti condotti direttamente alle porte del nuovo punto vendita dove li aspetterà un ricco aperitivo e ai primi classificati un super premio di “lunga durata”.

In palio al primo “cacciatore” che arriverà nella nuova location vincerà un buono di 500 euro al secondo classificato un buono da 200 euro e al terzo un buono da 100 euro. I partecipanti possono giocare singolarmente o in coppia con qualsiasi mezzo; basta prenotarsi ritirando la lettera di partecipazione in uno dei punti vendita di Cremeria Opera, oppure telefonando allo 05831809707 o iscrivendosi sui social. La serata si concluderà con un aperitivo per tutti i partecipanti. L’importante ora è stare sintonizzati sui canali social di Cremeria Opera per scoprire la data di inaugurazione e tutte le altre iniziative organizzate.