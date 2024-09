Alla Coop di San Filippo il materiale scolastico per le famiglie bisognose

Domani alla Coop di San Filippo si potranno acquistare prodotti di cancelleria e materiale scolastico da destinare alle famiglie più bisognose. L’iniziativa è promossa da Unicoop Firenze. Dalle 9 alle 18, al punto vendita in via di Tiglio, ci saranno i volontari della Croce Rossa Italiana del comitato di Lucca. Si potrà scegliere fra un’ampia gamma di prodotti, dai quaderni ai pennarelli colorati utili per le attività scolastiche. I prodotti, una volta terminata l’iniziativa, potranno essere ritirati dalle famiglie al Centro di Ascolto della Croce Rossa, aperto ogni sabato dalle 9 alle 12.