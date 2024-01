Alcolici ai minorenni, chiuso per 15 giorni un noto locale

Altopascio (Lucca), 10 gennaio 2024 – Alcolici ai minorenni durante la notte dell’Epifania e così per un noto locale di Altopascio scatta il provvedimento di chiusura per 15 giorni. La misura è stata presa dal Questore della provincia di Lucca.

Il fatto è accaduto durante un evento organizzato dall’esercente. In seguito ad alcuni controlli da parte degli uomini del commissariato, veniva accertato che il personale addetto alla somministrazione di bevande al banco, non effettuando alcuna verifica sull’età anagrafica degli avventori, consentiva, in almeno tre distinti episodi accertati dal personale operante, la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni.

Il provvedimento rientra nell’ambito di una serie di iniziative volute dal Questore volte a prevenire il consumo di alcol tra i giovanissimi. Una scelta, quella di intensificare i controlli, volta a tutelare soprattutto i minorenni. Ai gestori del locale sono state notificate anche consistenti sanzioni amministrative.