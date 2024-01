Alberi di Natale. Ecco la nuova vita

Ritorna anche quest’anno a Capannori l’operazione di salvataggio degli abeti utilizzati per l’addobbo natalizio. Sono state messe a dimora nel Parco degli alberi di Natale sull’Altopiano delle Pizzorne, le piante che sono state nelle case o nei giardini nel periodo appena trascorso e che i cittadini hanno portato ai tre punti di raccolta istituiti dall’amministrazione. Gli abeti sono stati piantati dopo essere stati selezionati in base al loro stato di conservazione e alla compatibilità della specie con il paesaggio ambientale del contesto. "Ringrazio tutti i cittadini che hanno aderito a questa iniziativa, realizzata dal Comune per il terzo anno consecutivo, con l’obiettivo di dare una seconda vita agli abeti utilizzati per fare l’albero di Natale - afferma Giordano Del Chiaro -".

M.S.