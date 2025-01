Al via il nuovo corso per volontari. Appello a giovani e pensionati

Alla Croce Rossa il 2025 inizia con un nuovo corso per diventare volontari. Giovedì 16 gennaio alle ore 21, infatti, prenderà il via - con una serata di presentazione - il nuovo corso di accesso. Durante la prima serata, come da tradizione, saranno presentate le modalità di partecipazione e saranno illustrati gli argomenti delle lezioni in calendario. Gli istruttori, inoltre, illustreranno la struttura della Croce Rossa Italiana, le sue origini e le attività svolte sul territorio dal comitato di Lucca.

Il corso vero e proprio, avrà invece inizio martedì 21 gennaio. Tutte le lezioni si svolgeranno nella sede dell’associazione in via Carlo Piaggia 421. Per ricevere ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email [email protected] o al numero 328 2538927.

È possibile iscriversi anche sul sito www.gaia.cri.it come aspirante volontario. "Il nostro appello va in particolare ai giovani e ai pensionati – scrive il Consiglio –. Diventare volontari di Croce Rossa è un’esperienza unica e dedicare un po’ di tempo a chi ha più bisogno è un dono per l’intera comunità. Vi aspettiamo numerosi".