Al via i corsi per diventare volontario della Croce Rossa

Martedì 15 ottobre alle 21 nella Sala Corsi, viale Umberto I° n° 51 a Bagni di Lucca ci sarà la presentazione del Corso per diventare volontario del Comitato di Bagni di Lucca della Croce Rossa Italiana. "L’elevato impegno degli ultimi anni - dice il presidente locale Nicola Consani - ha visto volontari che hanno dato il massimo per essere di supporto nelle molteplici richieste da parte delle persone più vulnerabili. Molto abbiamo fatto, ma abbiamo bisogno ancora di un grande aiuto per continuare a svolgere al meglio tutte le attività e crearne anche nuove. Croce Rossa, inoltre, non è “solo“ attività in ambulanza: alluvioni e relativi danni, esodi di profughi, logistica, coordinamento, protezione di valori e diritti, ambiente, integrazione, cooperazione con forze armate, traduzione e interpretariato, sono pochissimi esempi dell’universo che è il nostro movimento".

Nella serata di presentazione martedì 15 ottobre saranno illustrate le attività istituzionali dell’Associazione. Molti argomenti saranno trattati durante il percorso formativo: i princìpi fondamentali e la storia della Croce Rossa, le basilari manovre salvavita e di primo soccorso, la progettazione delle iniziative in risposta alle esigenze del territorio e la formazione per garantire la sicurezza dei volontari. Il corso è aperto a tutti a partire dai 14 anni. Al termine di questo percorso sarà possibile accedere a diverse specializzazioni in campo sanitario, il corso base infatti è il primo step per scoprire le innumerevoli attività che Croce Rossa svolge, non solo come servizio in ambulanza, ma anche come protezione civile, assistenza alle fasce più deboli della popolazione e della divulgazione del diritto internazionale umanitario, DIU. Per iscriversi basterà collegarsi alla piattaforma gaia.cri.it e seguire le fasi di registrazione. Per ulteriori info, 0583.805454.

Marco Nicoli