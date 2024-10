Al via i corsi di lingue straniere

Sono aperte le iscrizioni per i corsi di lingua straniera per adulti, proposti e gestiti dalle associazioni Amici del Libro e Amici del Melograno, in collaborazione con il Comune di Capannori (in foto, l’assessora Claudia Berti). I corsi si svolgeranno a partire dalla seconda metà di novembre al Polo culturale Artèmisia di Tassignano. Vengono proposti corsi di inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, arabo, giapponese e cinese a vari livelli di difficoltà. Le iscrizioni resteranno aperte fino alle 14 del prossimo 13 novembre. Per informazioni e iscrizioni 0583.936427 in orario di apertura della Biblioteca scrivere una e-mail all’indirizzo [email protected].

Ad Altopascio, invece, tornano i corsi di lingua e alfabetizzazione informatica organizzati dalla Biblioteca Comunale, a prezzi super agevolati e docenti esperti. Un’offerta già ricca e reiterata negli anni che, da quest’anno, offrirà anche una novità con il corso di lingua italiana per stranieri. Le iscrizioni sono aperte fino a domenica 20 ottobre, mentre il pagamento, obbligatorio prima dell’inizio dei corsi, dovrà avvenire entro il 31 ottobre. I corsi inizieranno nella prima settimana di novembre. Il programma prevede corsi di inglese di I, II e III livello, oltre a un corso di giapponese, con lezioni serali dalle 20 alle 22. Ogni mercoledì, invece, dalle 18 alle 19, si terrà un corso gratuito di alfabetizzazione informatica, pensato per chi vuole migliorare le proprie competenze digitali e imparare a usare computer e tecnologia in modo efficace. La novità di quest’anno è il corso di italiano per stranieri, anche questo gratuito.

Ma. Ste.