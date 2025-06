BargaJazz dedicata a Tamburini . Prime anticipazioni sul Festival

Edizione numero 36 per il BargaJazz Festival, dedicato quest’anno alla musica di Marco Tamburini, uno dei più importanti trombettisti italiani di jazz di cui quest’anno ricorre il decennale della scomparsa. Ospite della BargaJazz Orchestra sarà il trombettista statunitense Eddie Henderson, amico personale di Tamburini e nome di primo piano del jazz mondiale che suonerà, come solista, i brani arrangiati appositamente per lui.

Come sempre il festival si compone di molte iniziative tra luglio ed agosto: Il XXXVI concorso internazionale di composizione e arrangiamento per orchestra jazz è articolato in diverse sezioni dedicate all’arrangiamento e alle composizioni originali. Le serate finali delle sezioni arrangiamento e composizioni originali si terranno il 23 e 24 agosto. BargaJazz Contest: il concorso dedicato ai gruppi emergenti under 35 e punta ad offrire ai giovani musicisti di jazz nuove opportunità ed occasioni per farsi conoscere.

Ogni anno viene assegnato un premio al miglior gruppo emergente ed anche un premio speciale al miglior solista dedicato a Luca Flores (eccezionale pianista scomparso nel ‘95, militante nell’orchestra di Barga Jazz nelle prime edizioni del Festival). Barga Jazz Concerti: tra il 17 di luglio e il 23 di agosto si terranno concerti ai giardini di Villa Moorings e presso il Teatro dei Differenti a Barga e nei comuni della Garfagnana e della Valle del Serchio.

Il 17 agosto si terrà la giornata di Barga IN Jazz: a partire dalle ore 17 nel centro storico di Barga in ogni piazzetta si esibiranno in contemporanea gruppi di diversi stili di jazz provenienti dai conservatori e da SienaJazz University. Per informazioni: www.bargajazz.it, [email protected], tel. 348 3954465 Prevendite biglietti: www.liveticket.it.

E’ ancora vivo il ricordo della rassegna di un anno fa, che ha visto ospiti, tra gli altri, Fabrizio Bosso, Marco Bartalini, Nicolao Valiensi, Silvia Donati, Michela Lombardi, Maurizio Giammarco e Chris Cheek, nell’edizione dedicata a Joe Henderson e salutata da un pubblico sempre numeroso, attento e competente, proveniente da tutta Italia.

Luca Galeotti