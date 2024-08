Al Real Collegio il libro di Marco Pardini

Real Collegio Estate propone per domani alle 21.15 l’appuntamento con l’ultimo lavoro letterario di Marco Pardini, naturopata, etnobotanico e divulgatore televisivo noto per la trasmissione “I colori del Serchio“ su NoiTv. L’autore incontrerà il pubblico del chiostro di Santa Caterina per presentare “L’ultimo dono di Agnese – Le radici non mentono mai“ uscito quest’anno per la casa editrice Maria Pacini Fazzi.

Il romanzo è la storia di Fabio Lunardi, restauratore lucchese con il pallino per le piante. Un caso fortuito gli fa avere fra le mani la testimonianza indiretta di Agnese, una donna che secoli prima era vissuta nell’Alta Versilia e che poi era sparita nel nulla: la sua vicenda gli aveva cambiato la vita e dato un nuovo sguardo sul mondo e su se stesso.

Il romanzo segue l’evoluzione del protagonista, tra digressioni che uniscono la conoscenza dei segreti delle erbe, le tradizioni popolari e gli avvenimenti del Seicento lucchese. Una sapienza antica che Marco Pardini custodisce e condividerà col pubblico nel corso della presentazione. Ingresso libero.