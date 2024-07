Al Polo Fiere 350 medici. Stamani la super prova per la “specializzazione“

La chiamata al Polo Fiere, per stamani, è per circa 350 persone, neo laureati in medicina in “cerca“ di specializzazione. Si tratta appunto della prova nazionale per l’ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l’anno accademico. La prova d’esame, la stessa su tutto il territorio nazionale, consisterà in una prova scritta con 140 quesiti a risposta multipla, ciascuno con cinque possibili risposte, da risolvere in un tempo massimo di tre ore e mezza (210 minuti).

I quesiti riguarderanno argomenti caratterizzanti il corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e argomenti legati ai settori scientifico disciplinari di riferimento delle diverse tipologie di scuola. Un momento importante per chi cerca di imboccare la strada giusta per il proprio futuro, e quindi di afferrare il punteggio minimo necessario per entrare nella specialistica scelta. Difficile, soprattutto se si tratta di obiettivi “alti“, ad esempio oculistica, afferrarli al primo girone ma se l’obiettivo sfugge occorre rimandarlo al prossimo concorso, quindi al prossimo anno. Comunque, si sa, i medici non restano comunque senza lavoro nell’attesa, nè senza stipendio. La chiamata di stamani al Polo Fiere sarà intorno alle 11 fino verso le 13, intorno alle 14 inizierà invece la prova per i 350 candidati previsti.

Tanti gli appuntamenti pre e post universitari al Polo Fiere di Sorbano, tra cui i vari test di accesso alle facoltà a numero chiuso. Solo per quello di accesso alla facoltà di Medicina i candidati sono centinaia, e così anche per accedere alle “Professioni sanitarie“. In più il Polo Fiere gestito da Lucca Crea ospita eventi come ad esempio il Miac, storica Fiera delle macchine per l’industria cartaria, che quest’anno si svolgerà il 9,10 e 11 ottobre. Senza poi dimenticare l’evento principe, ovvero Lucca Comics & Games anno 2024 che qui vedrà un importante punto di riferimento, in questo caso nelle date dal 30 ottobre al 3 novembre. Il conto alla rovescia è iniziato.

Laura Sartini