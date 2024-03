Al Museo “Athena“ la mostra “Spart“ di Stefano Pieroni

“Spart“ è il titolo della prima esposizione personale di Stefano Pieroni. Inaugurata al museo Athena, in via Carlo Piaggia a Capannori, l’esposizione è aperta ad ingresso gratuito fino al 16 marzo. Al taglio del nastro, a fianco all’autore, tra gli altri, anche il consigliere comunale Gianni Campioni (nella foto), che si è complimentato con il giovane fotografo per la qualità delle immagini scelte per l’esposizione. Stefano Pieroni è un promettete artista, nato a Lucca nell’ottobre 1995, che fin da piccolissimo ama l’arte in tutte le forme e decide di immergersi dapprima nella pittura. Doo l’Istituto d’Arte, segue percorsi di grafica e disegno 3D. Poi scopre la fotografia dove prova diverse tecniche. Si è aggregato al club "Arte in Lucca" e ha iniziato ad esporre in mostre collettive. Quella in corso al museo Athena è la sua prima personale che raccoglie scatti contemporanei di vari generi e stili, dal bianco e nero all’uso di filtri e tecniche diverse. La mostra è visitabile, ad ingresso gratuito, nei giorni di martedì e giovedì dalle 9 alle 13, il venerdì dalle 13 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.