Al Grand Hotel Guinigi 12 opere da fiaba di Dalila Lazzarini

E’ aperta da ieri al Grand Hotel Guinigi sulla via Romana la mostra "Viaggi nel paese delle Meraviglie"” di Dalila Lazzarini, curata dall’Associazione Promo-Terr, all’interno del “Percorso D’Arte” che, partendo dalla hall, guiderà il visitatore in un tour artistico. Il percorso aperto a tutti (anche ai non clienti) conferma ancora una volta la volontà della struttura alberghiera di valorizzare il territorio circostante e le sue eccellenze. L’artista che viene presentata questo mese è Dalila Lazzarini “sognatrice che fa sognare”, nata a Viareggio, ma vive ed ha lo studio a Roma. Dalila è illustratrice, pittrice e scrittrice il suo mondo artistico illustra la meraviglia con un gusto retrò di altre epoche, il suo disegno è tenue e delicato pensato per i bambini di tutte le età, romantico e fiabesco come i suoi racconti, in questo viene aiutata dall’essere mamma di due gemelli. Una mostra che presenta dodici opere tratte da sue realizzazioni editoriali. Presto altri eventi promossi da Promo-Terr e il Grand Hotel Guinigi gestito dalla famiglia Luvisi.