Al Foro Boario serata live. De Robertis e tanti artisti

Sale l’attesa per la serata al Foro Boario tutta dedicata al nuovo album di Federico De Robertis “L’età dell’adolescenza”. L’evento, a ingresso libero, è in programma sabato 30 aprile a partire dalle 20.30. Accanto a Fede a i suoi Infedeli, tanti artisti per una serata di live music e dj-set. L’open act sarà affidato ad Alessio Landini, NotMe e Eduard Szylagiy. Landini è un dj e produttore italiano, con sede in Toscana. Per raggiungere esattamente il sound che cerca, essenziale, in perfetto equilibrio tra l’ipnotico e un groove high-energy, Landini ha personalmente progettato e costruito un set up unico. Matteo Pupa, in arte NotMe, è un musicista, produttore di musica elettronica e DJ. Ha collaborato con Federico de Robertis alla creazione e produzione di numerosi brani, inseriti nelle colonne sonore di film di Gabriele Salvatores. Affianca alla sua attività di produzione musicale, esibizioni da DJ, traendo ispirazione da produttori internazionali di musica elettronica come Four Tet, Disclosure, Fred Again ed altri. Eduard Szylagiy, invece, è tra i fondatori del collettivo di artisti italiani “Underground Supporters” e dell’etichetta indipendente Glukkon Records. Si è esibito in tutta Europa, tra cui Cosmic Festival a Firenze, 262 Club a Genova, Macarena Club a Barcellona e Suicide Club a Berlino. Melodie emotive ed eteree che si uniscono a groove ipnotici e linee di basso introspettive, la performance di Szylagiy coinvolge corpo e mente.

Ospite d’onore del main act di Fede e gli Infedeli sarà Alfonso De Pietro, cantautore e storyteller, che si occupa anche di orientamento e formazione per disoccupati e giovani drop out (dispersione scolastica). Membro di diverse formazioni musicali, ha scritto per il teatro e per il cinema. Tra gli album da solista, si segnalano due lavori a tema antimafia sociale: (IN)Canto civile (2011 - Ed. Storie di Note) e Di notte in giorno (2015 - Indipendente), arricchito da una presentazione di don Luigi Ciotti. De Pietro sarà a Lucca per presentare in anteprima “Furastiere”, la canzone scritta con De Robertis per “Napoli/New York”, il nuovo film di Gabriele Salvatores, tratto da una sceneggiatura di Federico Fellini e Tullio Pinelli.