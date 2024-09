Al Balilla la cittadella Games. Assedio tra manga e artisti mentre sbarca il tempio Lego

Il padiglione Carducci, nell’area ex Balilla, sarà anche quest’anno la capitale del games ma anche del gioco da tavolo ospitando la mania conquista-tutti: i giochi di carte collezionabili. Per Magic:The Gathering, il primo trading card game, tornerà la Magic Alley che ospiterà ben 10 artisti di fama internazionale e tanti tavoli per giocare. In anteprima mondiale arriva a Lucca Comics & Game Star Wars™: Unlimited. In tutto il mondo, infatti, gli eventi pre-release del set 3, Il Crepuscolo della Repubblica, avranno luogo il giorno venerdì 1 novembre, ma a Lucca Comics & Games prenderanno il via già da mercoledì 30 ottobre. Due giorni di pre-release esclusivo in cui tutti i giocatori e i fan di Star Wars italiani potranno vedere, provare e assaporare il nuovo set prima di tutti. E non finisce qui, ampio spazio sarà dedicato anche a Yu-Gi-Oh! e One Piece Card Game.

Tra le novità l’arrivo di Lucca Games Café, una specialissima sorpresa per tutti gli appassionati del gioco analogico. Uno spazio con oltre 70 tavoli appositamente per i giocatori, che si aggiungerà alla più ampia tensostruttura del Padiglione Carducci. L’altro baricentro della manifestazione sarà al Polo Fiere con la Japan Town, l’angolo di Giappone più atteso d’Italia, uno dei padiglioni più amati e più grandi di tutta Lucca Comics & Games. E quest’anno la Japan Town sarà ancora più ricca: oltre 120 espositori, dagli action figure all’artigianato tradizionale, dai gadget all’abbigliamento, dai videogiochi retro alle arti marziali, a tutte le informazioni per viaggiare e studiare in Giappone. Tornano gli eventi sul palco del Japan Live, torna la zona coin op per giocare. L’area food sarà più grande e più comoda. E poi, le grandi novità: l’Area Mangaka, con showcase a tema per chi aspira a diventare un mangaka; la mostra per i 50 anni dei Chogokin, i robottini di metallo che hanno appassionato migliaia di collezionisti in tutto il mondo, curata da Fabrizio Modina e realizzata in collaborazione con Cosmicgroup e Tamashii Nations.

E un bellissimo spin-off della mostra sarà dedicato al mecha-design del sensei Shoji Kawamori, che sarà per la prima volta in Italia, ospite di Lucca Comics & Games, Cosmicgroup e Dynit. Grande attesa anche per la cittadella Lego, oltre 90 metri quadrati in piazza San Romano. La sezione Junior aprirà al fantastico mondo dei Gormiti con uno stand dedicato dove si potranno scoprire e toccare con mano le nuove collezioni dei personaggi.