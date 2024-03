Aiuto cuoco in Mediavalle. Posti per due disegnatori

1 aiuto cuoco/a per ristorante della Mediavalle che si occupi di supportare il cuoco nella preparazione antipasti, impiattamento primi e secondi piatti e con capacità di gestire le comande. Lavoro a tempo determinato stagionale part time di 30h/settimanali. E-mail: [email protected]

2 disegnatrici/disegnatori tecnici di CAD per mobili e arredamenti in generale. Richieste: gradita esperienza nella mansione e conoscenza di programmi 3D per modellazione e renderizzazione conoscenze informatiche di programmi da utilizzare per la mansione, come AUTOCAD, conoscenza della lingua inglese; titolo di studio in ambito grafico, geometra o designer. Necessaria disponibilità a trasferte giornaliere nell’ambito della regione Toscana. Lavoro di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Inviare E-mail: [email protected]