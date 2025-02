Aiuti per 40mila euro l’avvio di imprese in ambito forestale

Sarà sostenuto l’avvio di nuove imprese che operano nel settore forestale e che svolgono attività di selvicoltura. La giunta regionale, su proposta della vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi, ha appena approvato le disposizioni del bando Sre03 “Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura” Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 che conta su una dotazione finanziaria di 2 milioni. I beneficiari potranno contare su un premio di 40.000 euro per avviare una nuova impresa forestale ed avranno tempo 36 mesi per mettere a regime il piano aziendale.