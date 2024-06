Aggressioni ai camici bianchi, nasce lo sportello gratuito di Uil Fpl

“Non sono più tollerabili aggressioni fisiche e verbali nei confronti dei dipendenti pubblici che si verificano ogni anno. Se quelle in sanità sono le più eclatanti e numerose, tuttavia sono centinaia di casi tutti gli anni che si verificano in tutti gli enti dove c’è il contatto con il pubblico. Per questo abbiamo deciso di mettere a disposizione dei lavoratori un servizio, gratuito, di tutela legale”. A renderlo noto è il segretario della Uil Fpl di Lucca, Pietro Casciani unitamente al rappresentante Uil Fpl di Lucca Andrea Lunardi e della Versilia Fausto Delli,che lanciano così il progetto del sindacato ‘Tolleranza zero verso le aggressioni’. “In pratica abbiamo deciso di attivare un servizio di tutela legale per i propri iscritti vittime di aggressioni durante il lavoro. Quando un lavoratore viene aggredito fisicamente o subisce minacce anche verbali, la Uil Fpl mette a disposizione la propria struttura a tutela dei propri associati“. Info: [email protected].