Aggressione a Massa Pisana: minorenne ferisce un uomo, allarme degrado sociale

Se quanto accaduto a un abitante di Massa Pisana, ferito all’addome da un minorenne, non fosse una notizia di cronaca, avremmo potuto scambiarla per la scena di un brutto film, tanto appare assurda e inquietante. Infatti, molta gente ne è rimasta intimamente colpita. Senza nulla togliere al nostro stato di preoccupazione, l’episodio non deve tuttavia meravigliarci più di tanto.

Sono ormai anni che stiamo assistendo, impotenti, al degrado dei nostri valori umani e sociali; degrado che ha finito col trasferirsi dagli adulti ai minorenni, i quali, oltre apprendere la cattiva condotta dalle gesta dei delinquenti abituali, l’apprendono anche dai social, fino ad esserne coinvolti mentalmente, al punto che possono divenirne emulatori.

I due giovani presunti colpevoli, adesso nel carcere minorile di Firenze, viene da pensare che fossero partiti da Lucca con l’idea di fare una scampagnata. Veduta una recinzione a Massa Pisana, hanno pensato di dilettarsi, abbattendola. Un anziano abitante del luogo li ha redarguiti e uno di loro gli avrebbe sferrato una coltellata all’addome.

Sequenza terribile, ma che bene mette a confronto tre generazioni. L’anziano e i giovani di 15 e 16 anni. Anagraficamente, nonno e nipoti. Il nonno, detentore di antichi principi e valori, tra cui il rispetto della roba altrui, i nipoti suscettibili ai richiami e pervasi dalla mania di mostrarsi protagonisti alla stregua dei loro eroi negativi, ci hanno dato un quadro esauriente e indicativo della nostra attuale realtà. Risalire la china del terreno perduto non sarà facile.