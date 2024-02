"Aggrediti da un cane da caccia. Oggi per fortuna Milo sta bene"

"Milo, il sopravvissuto". Esordisce così la giovane Giulia Lucchesi di Tereglio che ha raccontato la brutta avventura del piccolo Milo (in foto), un simpatico Jack Russell, e della sua accompagnatrice. "Una mattina tranquilla che si è trasformata in un incubo" ci scrive Giulia nel raccontare la vicenda. "Domenica 7 gennaio nella zona di Tereglio - racconta - , mia nonna, e il suo cane al guinzaglio sono stati aggrediti da un cane da caccia. Milo ha riportato gravi ferite all’addome ed è stato trasportato alla clinica veterinaria 24h a Lucca dove è stato operato d’urgenza; mia nonna ha riportato ferite alle mani ed è stata portata al pronto soccorso". "Oltre allo choc per l’accaduto - dice Giulia - la famiglia ha passato momenti di preoccupazione per il povero Milo che inizialmente non aveva un quadro clinico positivo. L’aggressore è sparito e tutt’ora non ci sono novità su chi possa aver voltato le spalle ad un fatto tanto grave. Oggi, dopo due mesi di cure e spese consistenti, Milo è fuori pericolo, ha sofferto molto, ma la sua forza e quella data dalla sua famiglia gli hanno salvato la vita. Il ringraziamento più grande va alla clinica veterinaria 24h Città di Lucca".

Luca Galeotti