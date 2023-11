Agevolazioni tariffarie su Tari e riscaldamento. Domande entro il 21 Il Comune di Lucca offre rimborsi sulla spesa per riscaldamento e Tari per l'anno 2022 a nuclei familiari residenti con redditi da pensione o lavoro dipendente. Per i nuclei numerosi con 5 o più componenti è previsto anche un rimborso per la Tari. Domande entro il 21 dicembre.