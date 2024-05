Adotta la mamma e il bebè. Via alla raccolta in farmacia

Adotta una mamma e il suo bambino. Una doppia, semplicissima, buona azione. Inizia domani, lunedì, la raccolta dei prodotti per la seconda edizione dell’iniziativa nata dai volontari dell’Acf, dedicata appunto alla mamma e al suo bambino. Ad affiancare le buone pratiche quotidiane dell’Associazione consulenza per la famiglia, è il dottor Salvatore Ingrosso, presidente dell’ordine provinciale dei Farmacisti e titolare della Farmacia Novelli a Ponte San Pietro; con lui a presentare l’iniziativa anche Emiliana Monti e Daniela Volla dell’associazione Acf insieme a Paola Morelli responsabile del Centro accoglienza La Vita.

“Anche quest’anno siamo ben felici di presentare la seconda edizione promossa dalla nostra associazione, attiva dal 1978 per le famiglie sul fronte del sostegno psicologico e anche materiale, finalizzato ai più piccoli da zero a due anni – spiega Patrizia Giannoni, presidente dell’associazione – La fascia di età è una scelta precisa perché tutti non possiamo aiutare e questa è l’area più delicata e purtroppo anche più dimenticata. Ogni mese seguiamo 63 famiglie con altrettanti bambini in Lucchesia, molte del nostro territorio soprattutto dopo il Covid, ma c’è anche una folta rappresentativa dello Sri Lanka e anche nigeriana. Sono famiglie che attraversano fasi difficili, molte hanno perso il lavoro durante la pandemia. Come dico sempre quello che non ci è accaduto fino ad oggi può capitarci domani, quindi offriamo un’opportunità concreta da parte di chi è più fortunato per cercare di restituire a chi è vicino a noi occasioni di riscatto e dignità”.

“Siamo ben felici di presentare questa iniziative che mettiamo in campo sul territorio, con un’adesione massiccia di farmacie sia pubbliche che private dalla Versilia alla Piana alla Garfagnana – sottolinea Ingrosso – Ciò che interessa di più sono latte, i pannolini e salviette, ma anche donazioni in denaro. L’iniziativa continua fino al 12 maggio ma in realtà la nostra disponibilità a raccogliere per donare non ha scadenza, si andrò oltre”.

Queste le farmacie aderenti al progetto: tutte le comunali della provincia di Lucca; Baldi di San Concordio, Castelli di Barga, Di Villa Collemandina, Malagrinò a San Marco, Novelli Ponte San Pietro, Castellani di Viareggio, Antica farmacia Massagli di Piazza San Michele, Masoni, SS. Annunziana a Segromigno in Monte, Farmacia centrale in Piazza San Michele, Farmacia Lunardi via delle ville a San Cassiano a Vico, Buon Consiglio a Viareggio, di Gallicano, Gaddi di Fosciandora, Gaddi di Molazzana, Gaddi Valmaira di Castelnuovo Garfagnana. Gaddi di via Vittorio Emanuele a Castelnuovo Garfagnana.