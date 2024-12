Addobbi fuorilegge. La Finanza sequestra 8.000 articoli pericolosi

I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca, nell’ambito del controllo economico del territorio, hanno riscontrato in 4 esercizi commerciali della Provincia il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza di alcuni prodotti posti in vendita in occasione delle imminenti festività natalizie. Le Fiamme Gialle del Gruppo di Lucca hanno sottoposto a sequestro amministrativo oltre 8.000 prodotti, tra addobbi natalizi e articoli utilizzati per l’alimentazione della prima infanzia (posate, bicchieri, piatti, ecc.), tutti risultati non conformi agli standard di sicurezza stabiliti dalle direttive comunitarie, recepite dal nostro ordinamento con il Codice del Consumo.

Ai quattro titolari è stata comminata la medesima sanzione, che prevede il pagamento di un importo fino ad un massimo di 25.823 euro. La merce, al termine dell’iter amministrativo verrà sottoposta a distruzione. Le operazioni condotte dalla Guardia di Finanza testimoniano il costante impegno del Corpo nella tutela del mercato dalla diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza imposti dalla normativa dell’Unione Europea e nazionale, attività finalizzata a garantire che i beni offerti in vendita al consumatore finale siano sicuri, non presentando alcun rischio per la loro salute e sicurezza.