Addio ad Adolfo Franchi. La comunità in lutto

In lutto la comunità di Gallicano per la scomparsa di Adolfo Franchi, presidente onorario della Misericordia. Aveva compiuto 91 anni lo scorso luglio, circondato dall’affetto della famiglia e dei tanti amici che nella sua lunga vita al servizio degli altri si era conquistato. Gli stessi che oggi ne piangono la dipartita si stringono insieme nel suo ricordo.

Un cordoglio che si esprime con parole di grandissima stima che ne onorano la figura, da sempre impegnata nell’associazionismo locale e nell’aiuto verso gli altri. "Oggi per la Misericordia di Gallicano è un giorno di grande dolore. È mancato il nostro presidente onorario, Adolfo Franchi. Se ne va una colonna storica, un uomo di grandi valori, che ha dato tanto per questa nostra associazione, dedicandosi fino all’ultimo alle opere di volontariato. I volontari, il consiglio direttivo, i dipendenti delle due strutture e i ragazzi del servizio civile sono addolorati dalla perdita e si stringono in un abbraccio alla famiglia".

Queste le prime reazioni della Misericordia di Gallicano, alle quali si aggiungono quelle di molte altre realtà associative locali e quelle sentite dell’amministrazione con una nota dell’assessore Silvia Lucchesi, che bene esprime i sentimenti provocati dal distacco e il clima addolorato che si respira nel paese della Garfagnana.

"Sarebbe d’obbligo un passaggio istituzionale, con lo scontato discorso dove l’amministrazione comunale partecipa al dolore della famiglia Franchi per la scomparsa di Adolfo, presidente onorario della nostra Misericordia, ma tu Adolfo eri e sei molto di più. In questi casi non ci sono frasi o parole di circostanza abbastanza ‘forti’ per renderti giustizia - scrive accorata Silvia Lucchesi - . Così, con il cuore in mano, ti diciamo solo grazie per tutto quello che hai fatto per Gallicano. Persona competente e determinata con una grande umanità hai contribuito alla grande opera di non lasciare nessuno indietro, mai nessuno da parte. Oggi ci sentiamo tutti un po’ più soli. Buon viaggio Adolfo, Gallicano ti è grato per tutto quello che hai fatto e ti vuole bene, non dimenticheremo mai quel sorriso umile, un po’ schivo, con il quale liquidavi i ringraziamenti. Ti immaginiamo vicino a Gastone - conclude riferendosi allo storico governatore Gastone Lucchesi - che controllate come noi proveremo a proseguire il vostro lavoro. Non vi deluderemo".

Fio. Co.