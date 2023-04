Addio a Francesco Giorgetti Era l’"anima" di Castelvecchio

Ce ne sono in tutti paesi ed è una fortuna che sia così. Persone che trascinano la comunità con la loro forza di volontà, ma anche con saggezza e lungimiranza. Come Francesco Giorgetti, 68 anni, storico dirigente del Castelvecchio calcio, scomparso dopo una malattia. Cordoglio in paese, ma anche nell’intero Compitese, dove Francesco era molto conosciuto.

Non solo era stato un pioniere del calcio nella frazione collinare, (aveva realizzato l’obiettivo di costruire una tradizione sportiva e quando si è ammalato il sodalizio calcistico non ha più avuto lo smalto di un tempo), ma anche, ad esempio, apprezzato corridore della cosiddetta corsa del carretto.

Una persona carismatica e animata dalla volontà di fare iniziative per il bene del borgo, per cementare l’amicizia, favorire l’aggregazione. Lascia la moglie Elisa, il figlio Alessio e il nipotino Matteo, attorno ai quali tutti si stringono in un caloroso abbraccio.

La famiglia ci tiene a ringraziare tutto il personale dell’ospedale San Luca di Lucca per le cure ed il sostegno che è stato fornito a Francesco Giorgetti in questi anni. Un dato significativo che va a testimoniare come la sanità sia spesso anche molto efficace.

I funerali si svolgeranno oggi alle 15 alla chiesa di Castelvecchio di Compito che senza dubbio sarà come presa d’assalto da tutti coloro che vorranno tributargli l’ultimo saluto. Saranno presenti ex dirigenti e giocatori del Castelvecchio, ma pure tanti altri, delle società vicine. Fra questi anche Maurizio Dal Porto, direttore sportivo del Tau calcio di Altopascio.

Alla famiglia giungano le condoglianze anche da parte della redazione de La Nazione.

Massimo Stefanini