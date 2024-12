Addetto alla contabilità, operaio e aiuto pizzaiolo

1 addetto alla contabilità. Si ricerca per azienda della Mediavalle 1 impiegato/a amministrativo/a contabile addetto/a alla contabilità con esperienza nella registrazione di fatture - prime note- gestione personale, servizi amministrativi/segretari. Lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. Richiesto saper gestire in autonomia il proprio lavoro, conoscenze informatiche di base (pacchetto Office). Per candidarsi inviare email: [email protected].

1 operaio part time 20 ore settimanali per pulizia di interni, uffici, negozi, appartamenti. Lavoro a tempo determinato part time. Zona: Castelnuovo di Garfagnana e Barga. Email: [email protected].

1 aiuto pizzaiolo/a che affianchi il titolare nella linea di preparazione pizze. L’orario sarà part time di circa 12-16 ore/settimana. Capacità di relazionarsi con il pubblico, aspetto curato conforme alla mansione da svolgere, disponibilità a lavorare nei fine settimana e nei festivi, gradito il possesso Haccp. Per candidarsi alla posizione inviare email: [email protected].