Addetti per punti vendita. E installatori di macchinari

2 addettie agli ordini in punti vendita della grande distribuzione per gestire l’impianto del primo ordine e dei successivi riordini della merce a scaffale, in maniera del tutto indipendente dal Punto di Vendita, utilizzando dei supporti aziendali, curando comunque buoni rapporti con il PDV per aumentare gli spazi espositivi e il numero di referenze. Lavoro a tempo determinato. Sede Lucca. Verrà assegnata alle risorse individuate una numerica di Punti di Vendita da visitare dal Lun al Sab con inizio lavoro, indicativamente, ore 08/09. Email: [email protected]

2 installatori/trici e montatori/trici di macchinari e impianti industriali. Si ricercano per montaggio macchinari industriali, con sede a Capannori. Contratto previsto a tempo determinato, oppure apprendistato. Richiesta serietà, professionalità e capacità di lavorare in team. Orario giornaliero 8-12.30 13.30-17.30. Se interessati inviare curriculum a: [email protected]