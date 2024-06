Acquerelli... di stagione. Il volume di Tista Meschi

Appuntamento domani alle 17 a Palazzo Pretorio con un’importante iniziativa culturale promossa dall’Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti. Protagonista sarà Tista Meschi, poliedrico e straordinario artista alle soglie dei 90 anni, che presenta “A ogni frutto la sua stagione - A ogni stagione i suoi frutti“, una pubblicazione a cavallo tra pittura, poesia e tradizioni culturali contadine.

Alle 17 si potrà intanto visitare l’esposizione degli acquerelli che illustrano il libro e che sono stati donati all’Accademia: la mostra è temporanea, solo in occasione dell’evento di domani. Alle 17.30 la presentazione del libro a cura del prof. Paolo Bolpagni, direttore della Fondazione Ragghianti, alla presenza dell’autore. Il volume non è in vendita e sarà donato ai presenti.

“A ogni frutto la sua stagione - A ogni stagione i suoi frutti“ potrebbe sembrare un manuale di orticoltura, perché racconta, mese per mese, ciò che tre anziane, Ida, Teresina e Lisa, raccolgono nei rispettivi orti per cucinare in base alla stagione. Nessun ricettario però. Quello che ne scaturisce è un affresco a più voci della vita di campagna di un tempo, che sfiora sempre la poesia, in un rapporto carico di amore per la terra, i suoi frutti e i suoi ritmi ciclici.

E poi, ecco sbucare tra le pagine, come variopinti frutti delle varie stagioni dell’artista, i delicati acquerelli realizzati sempre da Tista Meschi, che mettono in evidenza gli ortaggi di volta in volta protagonisti. Uno sguardo poetico sull’orto e sulla vita, dove “c’è sempre qualcosa da raccogliere“.

Paolo Pacini