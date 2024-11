Acquedotto S.Andrea. Lavori in arrivo

Oltre 640 metri di nuove condotte in via di Valli per migliorare il servizio idrico. Investimento da 440mila euro, co-finanziato dal PNRR. Un lungo tratto di acquedotto da risanare. Intervento molto importante e decisamente atteso dai cittadini. Una vecchia tubazione da mandare "in pensione" e sostituire con una nuova condotta, realizzata con materiali più resistenti, anche per offrire un servizio migliore ed evitare i disservizi. A partire dalla prossima settimana riprendono i lavori di Acque Spa concordati con il Comune, per completare l’importante intervento di risanamento in via di Valli ma che interessa anche alcune decine di metri di via Sant’Andrea (fino al campo sportivo).

In occasione del recupero del muro di sostegno in via di Valli realizzato dal Comune sono stati realizzati i primi 70 metri di nuova tubazione ed ora si procederà con la posa del restante e più lungo tratto di nuove condotte realizzate in ghisa sferoidale, un materiale più longevo rispetto alle tubazioni di vecchia generazione e con un diametro più ampio rispetto alle condotte ora in funzione per assicurare un servizio idrico più efficiente.

I lavori, progettati da Ingegnerie Toscane, si concluderanno entro la prossima primavera e prevedono anche il rifacimento degli allacci di utenza. In seguito, sarà garantita la riasfaltatura delle strade.

Sulla viabilità interessata dall’opera sarà istituito un senso unico alternato. Per illustrare ai residenti i dettagli dell’intervento venerdì 22 novembre alle ore 18 nella sala parrocchiale antistante la chiesa di Sant’Andrea in Caprile si terrà un’assemblea pubblica promossa dal Comune ala quale interverranno il vice sindaco con delega ai lavori pubblici, Matteo Francesconi e Antonio Bertolucci, vicepresidente di Acque insieme ai tecnici della società idrica.

