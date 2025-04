Acqua, sconto in bolletta per le famiglie più fragili. Domande entro il 14 maggio

Il Comune di Porcari ha stabilito i criteri per le assegnazioni dei benefici del bonus idrico, aiuti sulle bollette dell’acqua per famiglie in difficoltà. L’agevolazione è riservata ai nuclei familiari residenti con Isee in corso di validità fino a 9.530 euro, tetto che si alza a 20 mila in presenza di quattro o più figli a carico. La misura fa affidamento sulle risorse destinate ai Comuni dall’Autorità Idrica Toscana. Dal 23 aprile al 14 maggio si possono presentare le domande. Avranno diritto al contributo sia i titolari diretti della fornitura domestica, sia gli abitanti di condomini che fanno riferimento a un unico contatore. Il bonus sarà liquidato agli utenti beneficiari direttamente in fattura da Acque Spa, anche qualora sussistano pregresse situazioni di morosità: la deduzione in bolletta sarà evidenziata dalla dicitura ‘bonus integrativo’.

L’avviso pubblico e il modello della domanda di rimborso del bonus sociale idrico possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Porcari (www.comunediporcari.org), nella sezione "amministrazione trasparente – sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" e in "servizi salute, benessere e assistenza, famiglia". In alternativa è possibile recarsi all’ufficio interventi alle persone in Municipio, piazza Felice Orsi e ritirare il modulo cartaceo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. Una volta compilata, la domanda, completa di allegati e copia del documento di identità, va consegnata all’ufficio protocollo del Comune, aperto negli stessi orari, oppure inoltrata tramite pec all’indirizzo [email protected] o con raccomandata con ricevuta di ritorno, purché pervenga entro il termine del 14 maggio. Per informazioni è possibile contattare lo sportello sociale al numero 0583.211899, attivo il martedì e giovedì dalle 9 alle 12, o scrivere a [email protected]. Ma.Ste.