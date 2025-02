Acli, aperto nuovo punto famiglia: tanti servizi

Si amplia l’offerta alla cittadinanza lucchese nell’ambito del sostegno ai nuclei in difficoltà. E’ un servizio offerto dalle Acli provinciali di Pisa e Lucca e si chiama “Punto famiglia” ed è uno spazio all’interno del quale si trovano operatori qualificati che forniscono guida e assistenza a tutti i cittadini lucchesi in difficoltà, importante riferimento per l’assistenza e l’accompagnamento in ambito sociale. Una scelta, quella delle Acli, che si pone quale obiettivo l’ascolto dei più fragili. "Il servizio – si legge in una nota delle Acli – offre gratuitamente supporto per l’attivazione della disability card. È inoltre possibile ripristinare le credenziali Spid, prenotare visite e analisi on line e ricevere assistenza nella compilazione dei bandi e dei bonus dal Comune di Lucca oltre a informazioni precise sulla documentazione da presentare per accedere ai servizi offerti da Patronato e Caf Acli".

Il Punto Famiglia di Lucca è attivo in via Catalani, 59; è accessibile su prenotazione: 0583.1748107 o [email protected].

"Con questo nuovo spazio – dichiara il presidente Andrea Valente – andiamo a rafforzare la rete dei nostri servizi mettendo al centro i nuclei più fragili – è una scelta non solo chiara ma anche voluta con la quale, in un tempo di difficoltà sociali ed economiche crescenti come quello che stiamo vivendo, vogliamo indicare la necessità di ripartire dalle famiglie, quelle più in difficoltà, in modo particolare a noi aclisti sicuramente, ma anche alla comunità cristiana, alla società civile e alle istituzione".