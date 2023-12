Accatastamento camini: "Persa una occasione"

Mozione sull’accatastamento dei camini, mancato l’accordo fra i gruppi consiliari del comune di Pescaglia. Nell’ ultima seduta del Consiglio Comunale si è discusso della delibera regionale in merito all’accatastamento degli impianti a biomassa; pur concordando entrambi i gruppi consiliari su molti punti oggetto della votazione, non si è comunque riusciti a trovare un testo da presentare in modo condiviso. Il capogruppo di maggioranza Vito La Spina commenta: "Siamo molto dispiaciuti che anche questa volta, come in altre simili in passato, si sia persa una occasione importante per dare voce, in modo forte e univoco, a delle lecite preoccupazioni che toccano un argomento sensibile per gli abitanti dei comuni montani come il nostro; portarle all’attenzione dell’Ente Regionale in modo unanime sarebbe stato senz’altro più efficace; ciononostante il gruppo di maggioranza ha voluto presentare un proprio testo, diverso da quello della minoranza, al fine di inviarlo all’Amministrazione Regionale per farsi portavoce delle problematiche che l’attuazione della delibera avrà nei confronti di molti cittadini del nostro territorio, molto preoccupati da tale delibera".

"Ma è giusto sottolineare – ed è il compito che ci siamo preposti di portare all’attenzione con la nostra mozione – che gli abitanti dei comuni montani come il nostro faticano a riconoscerne l’apporto inquinante dei camini in aree poco popolat, dove la densità abitativa è certo ben diversa da quella delle città".

Marco Nicoli