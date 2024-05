“Accademia Acconciatori“. Una giornata per scoprire le opportunità del corso gratuito

Open Day domani all’Accademia Acconciatori 2024. Il corso gratuito “Accademia Acconciatori 2024 - Operatore del benessere - Erogazione di trattamenti di acconciatura” è un percorso alternativo alla scuola superiore che consente di ottenere una qualifica professionale immediatamente spendibile nel mercato del lavoro, senza rinunciare allo studio. Il percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) è organizzato a Lucca dall’agenzia formativa Per-Corso (le aule sono in via del Brennero 1040/bk a San Marco) ed è interamente gratuito poiché programmato ogni anno dalla Regione Toscana nell’ambito di Giovanisì, il progetto per l’autonomia dei giovani che mira a ridurre l’abbandono e contrastare la dispersione scolastica.

Prevede gruppi classe con un massimo di 15 partecipanti under 18 al momento dell’iscrizione che abbiano conseguito la licenza media nell’anno scolastico e formativo precedente o che siano inseriti in un percorso finalizzato al conseguimento del titolo di licenza media in contemporanea con la frequenza del percorso di IeFP. 800 le ore di stage previste in imprese, tutti i docenti sono esperti del mondo del lavoro, vengono offerti tutoraggio di aula e di stage e orientamento individualizzato, Master Class con esperti del settore, azioni di supporto all’apprendimento, visite didattiche, fornitura gratuita di libri, dispense e materiali didattici, di divise e indumenti protettivi e di un tablet per ogni partecipante.

Al termine del percorso, il ragazzo o la ragazza sarà in grado di esercitare attività comprendenti tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare; propone e realizza per la clientela prestazioni conformi e funzionali alle caratteristiche e all’aspetto della persona secondo i canoni delle mode e dei costumi riconosciuti nelle diverse culture. Gli sbocchi occupazionali sono come operatore del benessere indirizzo erogazione di trattamenti di acconciatura: una figura professionale che si inserisce come dipendente in imprese di servizi alla persona.

Due gli open day per aspiranti corsisti e famiglie: domani 15 maggio e giovedì 6 giugno sempre dalle 14 alle 18. Il percorso dura 3 anni (settembre 2024 – giugno 2027). Info online, sul sito www.per-corso.it o allo 0583.333438 per parlare con Manuel Bertini e Beatrice Pieretti.