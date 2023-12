“Accade a Lucca“. E’ la mostra collettiva a cura di WeLovePh

In occasione della decima edizione del Circuito OFF Lucca, la manifestazione che coinvolge fotografi da ogni parte d’Italia che espongono in vari locali del centro storico, la Casermetta San Paolino sulle Mura urbane ospita “Accade a Lucca“, la collettiva a cura di WeLovePh, che sarà visitabile fino al 10 dicembre.

Una mostra fotografica dedicata agli eventi che animano la città nel corso dell’anno, da Lucca Medievale a Lucca Summer Festival, da Fashion in Flair a Cartasia.

“Un modo – spiega l’associazione WeLovePh – per rendere onore ai molteplici eventi e manifestazioni che si svolgono nella nostra città, animandola, rallegrandola e rendendola sempre più conosciuta e apprezzata“. La mostra è aperta tutti i giorni con orario 15.30 18, sabato e domenica anche 10 12.