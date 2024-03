Abitanti in subbuglio: "No alla nuova antenna vicino alle abitazioni"

Proteste a Montuolo dove sono iniziati gli scavi (nella foto) a una quarantina di metri dalle case per installare una nuova antenna. I residenti della zona di via dei Bozzi, traversa di via Pisana all’altezza del civico 3593, stanno raccogliendo firme per bloccare il nuovo ripetitore. La ditta incaricata dei lavori è la Inwit, la stessa dell’antenna di via Pattana a Pontetetto. "Gli operai – raccontano alcuni residenti - ci hanno spiegato che si tratta di lavori per una nuova antenna di telefonia, ma noi residenti eravamo all’oscuro. Non permetteremo questa operazione a due passi dalle nostre case”.