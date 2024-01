Abbonatevi a La Nazione a prezzo scontato

Sono tante le modalità con cui i nostri lettori possono abbonarsi al nostro quotidiano approfittando di vantaggiosi sconti e del pagamento a rate.

La prima modalità è quella che prevede l’abbonamento al quotidiano cartaceo da 360 coupon al prezzo di 469 euro. L’offerta permette di leggere il quotidiano cartaceo tramite coupon per ritirare la copia in edicola a un prezzo scontato e bloccato per un anno intero: il costo di ogni copia è solo di 1,3 euro con un risparmio complessivo di 143 euro. Per sottoscrivere l’offerta si deve utilizzare il tagliando pubblicato sul quotidiano o andare sul sito abbonamenti.lanazione.it (pagamento con carta di credito o bonifico bancario). L’offerta termina il 31 gennaio 2024

La novità di quest’anno è l’offerta ”carta + digitale” per chi vuole recarsi in edicola, ma anche sfogliare il giornale da pc, tablet o smartphone: abbonamento al quotidiano cartaceo da 180 coupon + abbonamento digitale della durata di 6 mesi a 259 euro con un un risparmio complessivo di 143 euro. Durata dei coupon 190 giorni dalla data di consegna all’indirizzo indicato. L’abbonamento digitale sarà attivato automaticamente entro 10 giorni dal pagamento e sarà associato all’indirizzo e-mail dell’acquirente che contestualmente riceverà una mail con le indicazioni per iniziare subito la lettura. Acquistabile solo online su abbonamenti.lanazione.it (pagamento con carta di credito). Anche questa offerta termina il 31 gennaio.

Inoltre, chi sceglierà una delle due offerte sopra e di pagare online con carta di credito su abbonamenti.lanazione.it, avrà la possibilità di pagare a rate, senza interessi.

Come? Grazie a Scalapay, in poche semplici mosse: selezionare Scalapay tra i metodi di pagamento, una volta che si è stati trasferiti sul sito di Scalapay bisogna creare un account (bastano un paio di minuti e non sono necessari documenti) e poi aggiungere un metodo di pagamento (carta di credito, debito o prepagata dei circuiti Visa, Mastercard o Amex) e a quel punto concludere l’acquisto pagandolo con comode rate con scadenza mensile, senza interessi

Per quanto ai coupon si tratta di una modalità ormai affermata da tempo e che funziona in modo molto semplice:

Una volta acquistati i coupon, questi arrivano all’indirizzo indicato e sarà sufficiente scambiarli in qualunque edicola con una copia de La Nazione. E sono validi anche se ci si sposta per vacanza o lavoro, l’importante è che si tratti di una zona raggiunta dalla nostra diffusione.

Per ogni altra informazioni: mail scrivere a [email protected] oppure telefonare 051 6006206 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

.