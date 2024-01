A Villa Le Sughere l’ultimo romanzo di Roberto Scollo

Nel salotto artistico letterario di Villa Le Sughere in località Conti 15 al Marginone di Altopascio per le conversazioni con l’autore sarà la volta di Roberto Emanuele Scollo e il suo romanzo “Quando una foglia ingiallendo non cade“ (pubblicato da PuBMe, collana Monna Lisa, 2023). Le piccolissime cose di un qualsiasi giorno, se e come e quando vengono, con riferimento ad un individuo che coscientemente e volutamente ribalta il suo stare al mondo, reso possibile, tra l’altro, dal fatto di essere ormai giunto alla pensione, sono per così dire l’argomento principe dell’opera. Il racconto si svolge ad Altopascio, nella campagna piatta tra Lucca e Montecatini, e in particolare a Biagioni, una località esageratamente rurale, ed altresì nell’arco di quattro giorni, di cui due sono nell’anno 2016 e gli altri invece nell’anno 2019, perché in relazione al protagonista dell’opera le svolte maggiormente significative avvengono proprio in tali periodi.