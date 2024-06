A Villa Guinigi le giornate europee dell’archeologia

LUCCA

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, il Museo Nazionale di Villa Guinigi apre le porte per tre visite guidate tematiche per adulti e bambini. Sabato alle 16, visita tematica dal titolo Intrusioni spaziali al museo: il paesaggio protagonista, a cura di Pasquale Focarile ed Elena Pontelli, Scuola Imt Alti Studi Lucca. Prenotazione consigliata (max 25 persone). Domenica 16 giugno: ore 12, visita tematica dal titolo Viaggio nelle antiche civiltà, a cura dello staff. Prenotazione consigliata (max 25 persone). Domenica 16 giugno: ore 10.30-12 circa, visita animata per famiglie con bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni a cura del personale, dal titolo Memorie del mondo antico al Museo di Villa Guinigi.

Il consueto appuntamento per famiglie sarà dedicato alla scoperta delle tracce del passato più remoto del nostro territorio all’interno della sezione archeologica del museo, con l’abituale modalità di conduzione adatta anche ai più piccoli. Prenotazione obbligatoria (per la preparazione dei materiali). La partecipazione alle visite è inclusa nel biglietto d’ingresso del museo, gratuito al di sotto dei 18 anni. È gradita la prenotazione, telefonando al n. tel. 0583/496033, oppure scrivendo a: [email protected]. Biglietti: intero 4 euro- ridotto 2 euro ; cumulativo Musei Nazionali di Villa Guinigi e Palazzo Mansi: intero € 6.50 - ridotto 3.25 euro (valido tre giorni); gratuito per i minori di 18 anni e persone con disabilità.