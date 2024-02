A tutto “Ritmo“. Musica e danze all’ex ospedale

Show inedito e spumeggiante all’ex manicomio di Maggiano. L’appuntameto è per sabato 2 marzo alle 15 quando l’ex ospedale psichiatrico ospiterà lo spettacolo Ritmo - pratiche rituali dei corpi nel Carnevale, di Marcozzi Contemporary Theater (Berlino) con la collaborazione di Chiara Gistri (Kalligeneia Teatro, Viareggio) e Matteo Raciti (costruttore del Carnevale di Viareggio). Prenotazione obbligatoria nel sito della Fondazione www.fondazionemariotobino.it . Per informazioni tel. 0583.327243.

Ritmo è una performance site-specific di teatro fisico, danza e musica che trae ispirazione dalle tematiche ecologiche del carro di Matteo Raciti e dai linguaggi artistici tipici del Carnevale. Il tema del carro di Raciti e della performance di Kalligeneia del 2024 e’ All you can eat. E’ l’ultima cena del mondo: un enorme bambino ingordo di nome Gordo mangia l’ultimo esemplare di balena, l’ultimo albero, l’ultima montagna. Nell’ambito di un progetto di mobilità della Comunità Europea e dal Goethe Institut, la compagnia di teatro Marcozzi Contemporary Theater di Berlino apre una collaborazione con Chiara Gistri e Matteo Raciti (Kalligeneia Teatro) con l’intento di trattare il tema della scarsità di risorse idriche, alimentari e naturali con i linguaggi artistici del Carnevale.

Il mascheramento, il potere della comunità, la musica, la catarsi e lo stupore, la danza, il ribaltamento di gerarchie sociali, la rottura di convenzioni quotidiane e sociali. Il cambio di ritmo che, nel Carnevale, ci porta fuori dalla vita ordinaria, quotidiana, in un mondo extra-ordinario, in cui anche le problematiche individuali e sociali acquistano una … esagerata libertà. Alla ricerca di una liberazione. Cercando di fidarsi non solo della logica. Cercando energie umane nel ritmo, nella poesia, nella satira, stupore e bellezza. Con: Melissa Derio, Chiara Gistri, Daniela Marcozzi, Stephanie Ornelas Day, Benedetta Rocchi, Francesca Sarah Toich. Musiche e sound design: Didier De La Rose. A seguire, alle 16, “Sorella Follia”, visita guidata dell’ex manicomio di Maggiano e del percorso espositivo della Fondazione Tobino “Stanze con vista sull’Umanità”.