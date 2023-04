“A sud di Gaber“ Sandro Luporini applaude lo show

La sorpresa in realtà era annunciata ma vedere Sandro Luporini (classe 1930) in prima fila per il concerto “A sud di Gaber“ del Gruppo Mediterraneo è stata un’emozione incredibile. Non è la prima volta che la metà del sodalizio del Teatro Canzone di Giorgio Gaber si scomoda, di sua spontanea volontà e non invitato, per assistere agli spettacoli-omaggio pensati da Giulio D’Agnello, ma questa volta il valore della sua presenza è stato ancora più importante. Venerdì sera, alla Scuola Sinfonia, grazie all’ospitalità del direttore, il maestro Massimo Salotti, davanti a un pubblico volutamente ristretto ma “caldissimo“, il Gruppo Mediterraneo ha dato vita all’ennesimo "presente" e non mai ricordo di Gaber, presentando una selezione di brani dell’artista milanese, ben suonati dalla band (Daniele Giuntoli al piano e alle tastiere, Maurizio Isidori al basso, Valter Perfetti alla batteria) e cantati, forse come non mai, anche con il cuore da Giulio D’Agnello (chitarra elettrica jazz e sax soprano).

Ma insieme a capolavori quali “Far finta di essere sani“, “L’illogica allegria“ e “La libertà“, questa è stata l’occasione per riascoltare due tra i brani che, nel 2004, Luporini e D’Agnello scrissero insieme per un disco firmato Mediterraneo, “Forse un uomo“, che incredibilmente, dopo un iniziale interesse, è stato sostanzialmente ignorato dall’establishment musicale, nonostante sia stato, con il senno di poi, l’unica esperienza extra-Gaber di Luporini.

Ecco che nell’anno di Gaber, vent’anni dopo la sua scomparsa, sarebbe più che giusto riscoprire e dare la giusta valorizzazione a questo lavoro ormai rintracciabile solo su un paio di piattaforme streaming. Lo stesso Luporini, applauditissimo e “obbligato“ a salire sul palco con gli artisti a fine performamce, lo ha ribadito in una chiacchierata informale a chiusura di serata: "Non abbiamo forse mai avuto le conoscenze giuste – ha esordito – per farlo conoscere al grande pubblico, ma sarebbe bello che accadesse ora, nel nome di Gaber. Giulio è davvero bravo, è un grande artista e lo ha dimostrato anche stasera". "Non ci interessa vendere – conferma D’Agnello – ma solo far sì che queste splendide canzoni scritte da Sandro siano finalmente ascoltate da tutti".

Paolo Ceragioli