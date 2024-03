A scuola per “includere“. Libri per imparare l’italiano

Formazione e inclusione linguistica: nelle scuole primarie e secondarie di Borgo a Mozzano sono stati messi a disposizione degli studenti e degli insegnanti una serie di libri per imparare l’italiano. L’iniziativa rientra in “Comunità educante”, il progetto promosso dall’amministrazione comunale e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

In ogni plesso scolastico del territorio è stata allestita una piccola biblioteca dedicata al nuovo materiale didattico. Questi libri saranno utilizzati nei laboratori di insegnamento della lingua italiana di livello A2 e saranno una risorsa preziosa anche per gli insegnanti che lavorano con studenti ai livelli base della lingua italiana, ovvero A0 e A1. "Questa novità è importante e significativa in quanto mira a promuovere l’inclusione linguistica e culturale nel territorio - dice la vicesindaco Roberta Motroni - . Imparare e padroneggiare la lingua è fondamentale per essere inclusi nel tessuto sociale e comunitario, soprattutto per i bambini e i giovani ragazzi".

Il progetto “Comunità educante” vuole coinvolgere attivamente gli studenti delle scuole primarie e secondarie borghigiane, promuovendo l’inclusione, le attività sportive e prevenendo situazioni di disagio, bullismo e violenza.