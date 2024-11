A San Vito si cambia. Sensi unici in ‘prova‘ a partire da gennaio

Stanno per iniziare i lavori Geal per il rinnovamento delle tubature dell’acquedotto sotto via Vecchia Pesciatina a San Vito. Per questo ieri sera, 25 novembre si è tenuta un’assemblea pubblica nella scuola Chelini per illustrare le fasi del cantiere a cui hanno preso parte, oltre ai tecnici Geal e a quelli del Comune di Lucca l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani e l’assessore all’ambiente Cristina Consani. L’intervento complessivo riguarderà il tratto compreso fra via delle Pierone e il passaggio al livello e sarà suddiviso in nove lotti consecutivi. L’inizio del cantiere sul primo lotto di via Vecchia Pesciatina fra via delle Pierone e l’incrocio con via Marchetti partirà oggi e si concluderà presumibilmente entro venerdì 20 dicembre. In questo periodo quindi ci sarà un restringimento della carreggiata e sarà istituito senso unico di marcia con direzione Lucca, ossia est verso ovest; inoltre per i primi 15 giorni sarà istituito un senso unico con direzione nord – sud anche nel tratto di collegamento fra via Vecchia Pesciatina e via Pesciatina. Quindi chi si trovi su via Vecchia Pesciatina e intenda dirigersi su via Pesciatina dovrà necessariamente passare da via Marchetti – via delle Connacchie – via delle Pierone.

“Si tratta di un intervento Pnrr molto importante che permette la sostituzione delle vecchie tubature problematiche e fragili per migliorare quindi il servizio per i cittadini – afferma l’assessore Buchignani – ma la vera novità riguarderà il traffico con una soluzione che servirà per razionalizzarlo. Da gennaio inizierà una sperimentazione per l’istituzione di un senso unico in via delle Pierone con direzione nord-sud, dall’intersezione con via delle Cornacchie a quella con via Pesciatina Vecchia e, progressivamente, con l’avanzamento del cantiere, istituiremo senso unico in direzione Lucca (da est a ovest) anche su via Vecchia Pesciatina da via delle Pierone fino a via Martiri delle Foibe”.