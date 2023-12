A palazzo Sani c’è il “Meraki Market“

Inaugurata ieri mattina, sotto il loggiato di palazzo Sani in Fillungo, alla presenza tra gli altri dell’assessore al commercio Paola Granucci, la prima edizione natalizia di Meraki Market. Si tratta di un mercato hobbistico di artigianato innovativo che per i tre weekend prima di Natale attenderà appassionati e non con esposizioni di design, arte, illustrazione, pittura, ceramica e fotografia, e un albero di Natale completamente di materiale riciclato. Un momento di integrazione per le realtà locali legate all’ambiente, con un occhio di riguardo al riciclo ed alla responsabilità sociale. L’iniziativa è di un gruppo di artisti lucchesi e toscani che si sono riuniti per dare vita a un evento nuovo, pieno di passione e condivisione.

"Siamo felici di poter ospitare artiste fenomenali come loro. - afferma Sara Giovannini, direttrice di Confcommercio - Ed è un onore averlo per la prima volta nel nostro loggiato". "Un altro evento che vivacizza la città sotto il Natale - ha commentato il consigliere del Centro Commerciale Naturale Federico Lanza - ed è un’opportunità di mettere a disposizione uno spazio così centrale per un mercatino di grande valore perché del tutto artigianale".

Ad accompagnarlo, molte altre iniziative organizzate proprio dal CCN nei weekend precedenti al Natale: da Il cromosauro on Christmas, spettacolo itinerante di luogo oggi alle 17,30 con partenza da piazza san Michele, fino allo spettacolo di canti di Natale del 17 dicembre a palazzo Sani. Lo speciale Market resterà attivo tutto il fine settimana dalle 10 alle 20, poi venerdì 15, sabato 16, domenica 17, giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 dicembre.

Rebecca Graziano