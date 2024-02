A Nave nuova strada e rotatoria. Collegherà la Sarzanese e via Sillori e allontanerà i camion dei rifiuti

È aperto da ieri mattina il primo tratto della nuova strada che a Nave raccorda la via Sarzanese e via dei Pellegrini e che proseguirà fino a via dei Sillori. Un primo lotto che comprende la nuova rotonda all’altezza del nuovo supermercato Euro Spin – che inaugura stamani alle 9 e che ha finanziato completamente l’opera con 900mila euro (l’illuminazione è invece stata a carico del Comune) – e il tratto di strada che si immette su via dei Pellegrini. All’inaugurazione ieri hanno preso parte il presidente del consiglio comunale Enrico Torrini, l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani e il presidente della Commissione consiliare lavori pubblici Marco Santi Guerrieri.

“Siamo l’amministrazione del fare e quest’opera fondamentale per la qualità della vita della zone fra Nave e Sant’Angelo procede in modo spedito tanto che stamattina abbiamo potuto aprire questa prima tratta – afferma l’assessore Nicola Buchignani – A opera finita entro l’autunno, i mezzi pesanti diretti allo stabilimento di Sistema Ambiente saranno così definitivamente allontanati dalle abitazioni. Voglio ringraziare la ditta Del Debbio per il grande lavoro fatto e per l’impegno che già sta riservando alla seconda parte del cantiere”.

Il progetto, realizzato nella prima parte dall’ingegnere Daniele Nesti di Lucca, è stato diviso in due lotti. Il primo – quello che include la rotatoria sulla Sarzanese – è stato reazzato in poche settimane: la progettazione è iniziata infatti intorno al 20 ottobre scorso. Il secondo lotto da via dei Pellegrini a via dei Sillori è in corso di costruzione e sarà a spese del Comune di Lucca per un importo di 2.96 milioni di euro. Si tratta di un progetto unico e strutturato anche per quanto riguarda le opere verdi di mitigazione e decoro urbano, come alberi e aiuole affidato a un’unica impresa.

“Infatti grazie al sistema di gara con l’offerta economicamente più vantaggiosa ci saranno elementi aggiuntivi rispetto al progetto iniziale – spiega l’assessore Buchignani – in particolare nel tratto fra via dei Pellegrini e via dei Sillori sarà già realizzata una pista ciclabile sul lato ovest e un piccolo parco giochi nella zona più a sud. Il progetto prevede inoltre anche la realizzazione di importanti opere di raccordo con il sistema stradale esistente, sarà ricostruito il ponticello sotto via dei Sillori, ovviamente saranno realizzati marciapiedi e messi a dimora decine di alberi“. Il cantiere in questo caso proseguirà per 7-8 mesi. Il tratto finale, più in là nel tempo, sarà il collegamento tra via dei Sillori e via Pisana.

Laura Sartini