BARGAAl Differenti di Barga in scena prossimamente un thriller dark ad alto tasso di ironia e adrenalina. "A Mirror. Uno spettacolo falso e non autorizzato". Si tratta del il nuovo testo di Sam Holcroft che ha avuto un enorme successo nel West End londinese. La versione italiana vede come protagonisti Ninni Bruschetta, Claudio "Greg" Gregori, Fabrizio Colica e Paola Michelini. La regia e la traduzione italiana sono di Giancarlo Nicoletti. Una riflessione sul rapporto tra politica e arte, tra censura e libertà di espressione, che coinvolge il pubblico in un elettrizzante gioco di ruoli. A Mirror sarà in scena al Differenti di Barga il prossimo 14 marzo, ma è possibile già prenotare i biglietti per questo spettacolo unico, provocatorio e pieno di colpi di scena, con l’eccezionale interpretazione di Ninni Bruschetta. Prosegue con questo evento la Stagione di prosa del teatro barghigiano, frutto della sinergia fra Comune e Fondazione Toscana Spettacolo. Ambientata in uno stato totalitario, la storia ruota attorno a un Ministero della Cultura che controlla ogni forma d’arte. Il pubblico, inizialmente accolto in una sala eventi decorata per un matrimonio, scopre presto di essere parte di una performance clandestina, messa in scena senza l’approvazione delle autorità. Uno spettacolo che chiede al pubblico di prendere posizione, di diventare parte attiva di una narrazione che non lascia scampo. Un teatro totale, dove nulla è come sembra, e ogni scelta, ogni parola, può avere conseguenze imprevedibili. Info e prenotazione biglietti (da 13 a 20 €): Ufficio Cultura Comune di Barga (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17) al numero 0583724791 – 0583724727 ed email [email protected] Galeotti