A maggio via ai lavori alla piscina: "Ma la struttura resterà aperta"

In attesa della seconda vasca, all’esterno, da utilizzare durante l’estate che, come da noi anticipato, sarà realizzata nei prossimi anni, viene sistemata quella interna, con lavori di manutenzione che saranno eseguiti a piscina aperta. La struttura, di proprietà del Comune di Capannori sarà interessata da nuovi lavori per il miglioramento tecnico e funzionale dell’edificio. La giunta comunale ha approvato un progetto di fattibilità che prevede il rinforzo dei pilastri della facciata sud del piano vasca che si sviluppano fino alla copertura dell’edificio con interventi puntuali che saranno realizzati sia in fondazione che lungo lo sviluppo dei pilastri stessi.

Il rinforzo di questi elementi avverrà attraverso il posizionamento di angolari e piatti metallici. I lavori, per un investimento di 250mila euro, prenderanno il via entro il mese di maggio e sono finalizzati a rafforzare la struttura. Si svolgeranno all’esterno della piscina che quindi rimarrà aperta al pubblico durante la realizzazione degli interventi. "Con questi lavori che inizieranno a primavera proseguiamo l’opera di miglioramento della piscina comunale, attraverso lavori di rafforzamento della struttura, che vogliamo rendere sempre più moderna, funzionale e sicura a beneficio dei numerosi utenti che la frequentano - spiega il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Matteo Francesconi, – gli interventi saranno eseguiti a piscina aperta quindi senza alcun disagio per i suoi frequentatori. Continuiamo quindi ad investire su un impianto sportivo importante non solo per Capannori, ma che è divenuto un punto di riferimento anche per tutta la Piana di Lucca, essendo l’unica piscina comunale esistente su questo territorio. Non solo. È baricentrica per un’area più vasta che va oltre i semplici confini provinciali. Sì, perché è utilizzata anche da utenti che arrivano dalla Valdinievole, da Pistoia, dal cosiddetto comprensorio del cuoio. In anti, inoltre, arrivano per svolgere terapie riabilitative necessarie a correggere talune patologie. Entro breve tempo, infine, la zona del Centro Natatorio diventerà sempre più un polo sportivo, visto che in estate saeà inaugurata la Cittadella dello Sport e che cominceranno i lavori per lo skate park che richiamerà frotte di giovani con qualunque condizione meteo, favorendone l’aggregazione. Massimo Stefanini