A maggio terminano i lavori al teatro dei Rassicurati

A maggio termineranno i lavori allo storico teatro dei Rassicurati di Montecarlo. Gli interventi si erano resi necessari dopo i diversi problemi che si erano registrati al tetto dell’immobile di via Carmignani. "Opera urgente ma anche invasiva, nel senso che per la sistemazione si è dovuto chiudere la struttura, tanto è vero che è saltata per intero la stagione di prosa e musicale 2023-2024 – spiega il sindaco Federico Carrara – ma siamo contenti che il cronoprogramma sia stato rispettato, ora ci troviamo un immobile sicuro". Oltre al taglio del nastro, di sicuro verranno previsti eventi durante l’estate per sottolineare la riapertura e, sotto certi aspetti la rinascita di questa piccola bomboniera, una delle più piccole al mondo, con tanta storia. E pensare che negli anni ‘70 del precedente secolo sembrava tutto deciso per farne appartamenti stile "alveari".

Ci fu una tale indignazione popolare chi aveva partorito quell’idea, dovette fare precipitosamente marcia indietro. In programma anche altri lavori in questi ultimi mesi di mandato: "Avremo finalmente i marciapiedi in via di Montecarlo – aggiunge il primo cittadino – per ovviare ad una situazione di pericolo per i pedoni. Infine incrementeremo la pubblica illuminazione".

Ma.Ste.