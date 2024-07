A fine estate la puntata di “Quattro ristoranti“ con la sfida lucchese

Grande attesa per l’uscita “in chiaro“, sul canale Tv 8, della puntata lucchese dei “Quattro ristoranti“ condotta da Alessandro Borghese. “Una puntata riuscita benissimo - premette l’assessore al turismo, Remo Santini –. Notizie dell’ultim’ora direttamente dalla produzione ci confermano che andrà in onda a fine estate, ci comunicheranno la data al più presto“. La sfida era stata tra La Stella Polare in via Vittorio Veneto, la Corte dei Limoni in via San Paolino, l’Antica Osteria in via Santa Croce e l’Osteria La Dritta in piazza San Francesco.